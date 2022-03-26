2022/03/26 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تنفيذ عملية أمنية مشتركة جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 41 في قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت عملية أمنية مشتركة لتفتيش وتطهير المناطق جنوب مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين شملت تفتيش مناطق زور البو حشمه، الشوايات ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان أن "هذه العمليات تأتي لغرض ادامة الجهد الأمني والعملياتي وتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية لأستهداف المناطق والمدنيين".

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