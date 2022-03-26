العراق يبدأ تزويد الاردن بالنفط

2022/03/26 | 20:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي.

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