2022/03/26 | 20:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

وزيرا خارجيَّة العراق والسعوديَّة

يناقشان الوضع الأمنيّ في المنطقة

والعلاقات الثنائيَّة بين البلدين

أعرب وزير الخارجيَّة فؤاد حسين خلال

لقائه مع وزير الخارجيَّة السعوديّ

الأمير فيصل بن فرحان، ع

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