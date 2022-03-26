تفاصيل إطلاق مستحقات للفلاحين

2022/03/26 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ⭕️عاجل… اكد السيدحسن نصيف التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق انطلاق مبلغ الخمسين الف دينار الزيادة التي اقرها مجلس النواب على الحنطة في العام الماضي وكذلك انطلاق مستحقات محصول الشلب وسيتم توزيعها الاسبوع القادم على كافة المستحقين .وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي انتهى تواً مع مدراء ومسؤولي الوزارت المعنية والذي […]

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