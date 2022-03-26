2022/03/26 | 20:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cT0rW9fz3ck

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القطار يلتحق بالمطار.. الموصل تشكو عرقلة متعمدة للمشاريع الحيوية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القطار يلتحق بالمطار.. الموصل تشكو عرقلة متعمدة للمشاريع الحيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).