تركيا تفتح أبوابها للأوليغارش الروس بشرط

2022/03/26 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، السبت، إن الأوليغارش الروسي مرحب به في تركيا "لكن يتعين عليهم الالتزام بالقانون الدولي لدى القيام بأي عمل تجاري".

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