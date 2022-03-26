ثلاث مباريات في دوري اليد الممتاز.. تعرف على نتائجها

2022/03/26 | 20:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..انطلقت منافسات الدور الثامن من الدوري الممتاز بكرة اليد، مساء اليوم، بإقامة ثلاث مباريات.وفي المباراة الاولى، فاز فريق الشرطة على فريق التعاون بنتيجة 22-32 هدفاً.واقيمت المباراة على قاعة المدرسة التخصصية في بغداد.وفي لقاءٍ ثانٍ، تغلب فريق ديالى على فريق السليمانية بنتيجة 23-27 هدفاً.واقيم اللقاء على قاعة لطيف أمين في […]

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