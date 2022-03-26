إيران: اتفاق الكويت والسعودية بشأن حقل

2022/03/26 | 20:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت إيران الاتفاق بين الكويت والسعودية بشأن حقل "آرش" للغاز بأنه "غير قانوني"، قائلة إنها تحتفظ بحقها في الاستثمار فيه.

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