2022/03/26 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوى والشخصيات البرلمانية المستقلة تتعرض الى ضغوط سياسية وشعبية مستمرة تفوق طاقتها، وتم مؤخراً تحميلها وزر الصراع الحزبي والخلل الدستوري وتخوينها وارباكها ‏المفروض ان تحظى بتفهم اجتماعي وسياسي وان تمنح المساحة للحفاظ على هويتها المدنية ومشروعها الوطني وتكون فرصة للتغيير والمبادرة مشرق عباس

ظهرت المقالة “تخوين و إرباك”..



مستشار الكاظمي يكشف تفاصيل ضغوط سياسية أولاً على ايرث نيوز.

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