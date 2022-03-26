2022/03/26 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القوى والشخصيات البرلمانية المستقلة تتعرض الى ضغوط سياسية وشعبية مستمرة تفوق طاقتها، وتم مؤخراً تحميلها وزر الصراع الحزبي والخلل الدستوري وتخوينها وارباكها المفروض ان تحظى بتفهم اجتماعي وسياسي وان تمنح المساحة للحفاظ على هويتها المدنية ومشروعها الوطني وتكون فرصة للتغيير والمبادرة مشرق عباس
ظهرت المقالة “تخوين و إرباك”..
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ظهرت المقالة “تخوين و إرباك”..
مستشار الكاظمي يكشف تفاصيل ضغوط سياسية أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تخوين و إرباك”.. مستشار الكاظمي يكشف تفاصيل ضغوط سياسية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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