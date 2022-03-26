هل تناول الكحول مفيدٌ للقلب؟

2022/03/26 | 20:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ نشرت دراسة جديدة في JAMA Network Open تشير إلى مدى ارتباط تناول الكحول بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وتشير النتائج التي نشرها فريق بقيادة باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) ومعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، إلى أن الفوائد المفترضة لاستهلاك الكحول قد تعزى في الواقع إلى عوامل نمط […]

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