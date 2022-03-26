وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ

2022/03/26 | 20:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع نظيره وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أهميَّة تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين خلال لقائه مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في نسخته 20، أعرب عن إدانة واستنكار العراق للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة ومنشآتها الحيويّة والمدنيَّة، والتي كان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البتروليَّة التابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات". وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهميَّة تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ". وأشار إلى أن "الجانبين تبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية".

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