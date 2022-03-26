وزير الثقافة يوجِّه بترميم القصر العباسي

2022/03/26 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجَّه وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم السبت، الهيأة العامة للآثار والتراث بالعمل على ترميم القصر العباسي والاهتمام بأهم الشواخص التراثية في بغداد.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال زيارته اليوم للقصر العباسي برفقة رئيس الهيأة، ليث مجيد حسين والمدير العام لدائرة قصر المؤتمرات، منتصر صباح الحسناوي”، […]

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