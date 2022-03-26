2022/03/26 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصطادت عدسات الكاميرا، عضو الاتحاد العراقي بكرة القدم غانم عريبي خلال تواجده في مدرجات استاد شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتواجد عريبي لمتابعة مباراة المنتخب الاولمبي أمام نظيره السعودي في بطولة دبي الدولية.وكان عريبي سبق وأن أعلن أنه لن يذهب إلى الإمارات مع وفد المنتخب الاولمبي احتجاجاً على نقل مباراة المنتخب […]

ظهرت المقالة رغم تصريحاته بعدم السفر..



غانم عريبي في دبي أولاً على ايرث نيوز.

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