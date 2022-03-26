صندوق النقد الدولي يصادق على مساعدة بقيمة 44 مليار دولار للأرجنتين

2022/03/26 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار، مع صرف 9,65 مليار فوراً، على ما أفادت المؤسسة المالية في بيان.وأوضح البيان أن خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهراً، منحت ضمن "آلية الإقراض الموسّعة" التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بـ"تعزيز القدرة على تحمل الدين ومكافحة التضخم الشديد وزيادة الاحتياطات وسدّ الثغرات الاجتماعية في البلد".وأعلنت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا: "فيما يجري انتعاش اقتصادي وانتعاش في الوظائف، لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية"، مشيرة إلى "الدخل المنخفض للفرد، ومستويات فقر مرتفعة، وتضخم شديد متواصل، وعبء دين شديد، واحتياطات خارجية ضعيفة".

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