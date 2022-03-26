اطلاق الزيادات المالية الخاصة بالقمح المسوق العام الماضي

2022/03/26 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، حسن التميمي، السبت، إطلاق الزيادة المالية على سعر طن القمح المسوق في العام الماضي.

وقال التميمي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اطلاق مبلغ الزيادة التي اقرها مجلس النواب على سعر طن القمح والبالغة 50 ألف دينار، للكميات المسوقة خلال في العام الماضي".

وأضاف "كذلك تم اطلاق مستحقات محصول الشلب وسيتم توزيعها الاسبوع القادم على المستحقين كافة".

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