العراق والأردن يمددان مذكرة تفاهم بشأن استيراد النفط

2022/03/26 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وكالة الأنباء الأردنية في بيان، السبت، إن الأردن والعراق اتفقا على تمديد العمل بمذكرة تفاهم بشأن استيراد 10 آلاف برميل يومياً من خام كركوك العراقي.وأضافت الوكالة أنه سيتم نقل النفط إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

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