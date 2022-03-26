الزراعة تقدم مقترحاً لمجلس الوزراء يخص الدعم الحكومي للقطاع الزراعي

2022/03/26 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تقديم مقترح لمجلس الوزراء يخص إعادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن وزارته "تقدمت بمقترح لمجلس الوزراء يخص إعادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية ".

وأضاف ان "هذا المقترح جاء بعد ان رفعت الحكومة دعمها لهذا القطاع الامر الذي سبب ضررا كبيرا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتضرر المزارعين ومربي الأسماك والاغنام بسبب ارتفاع اسعار الاسمدة والاعلاف".

وأوضح النايف: "لازلنا ننتظر موافقة مجلس الوزراء على هذا المقترح الذي لو تمت الموافقة عليه فانه سيسهم بشكل كبير برفع هذا الضرر".

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