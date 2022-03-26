"الصحراء ليست للبيع".. مظاهرة في مدريد تصف سانشيز بـ "الخائن"

2022/03/26 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر نحو ألفي شخص في مدريد السبت لدعم الصحراء الغربية والمطالبة بحق المستعمرة الإسبانية السابقة بتقرير مصيرها، بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الإسبانية دعمها للمغرب في هذا النزاع.

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