التحالف باليمن يعلن انتهاء مهلة

2022/03/26 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، انتهاء مهلة أعطاها للحوثيين "لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء".

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