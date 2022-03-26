2022/03/26 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الحوثيون مساء يوم السبت إيقاف الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تستهدف السعودية لمدة ثلاثة أيام.وصرح رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط بانه سيتم إيقاف كل العمليات التي تستهدف السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام.وأكد المشاط تعليق العمليات الهجومية في جبهة مأرب وبقية الجبهات.

ظهرت المقالة ثلاثة أيام فقط..



الحوثيون يعلقون هجماتهم ضد السعودية أولاً على ايرث نيوز.

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