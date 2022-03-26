2022/03/26 | 21:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: UQDC0-mQtY0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #العراق وأزمة الغرف المظلمة.. من يتحكم باختيار #الرئاسات_الثلاث) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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