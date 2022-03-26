حزب بارزاني: عدد نواب الإطار 52.. ولولا الوعكات الصحية لاكتمل النصاب!

2022/03/26 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ نشر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم السبت، صورة تجمع قوى الإطار التنسيقي في منزل المالكي صباح اليوم، وعلق عليها، قائلا: “حسبتهم طلع عددهم 52 نائب وين الـ 135 “.وقال باجلان في تدوينة على تويتر تابعتها إيرث نيوز “حسبتهم حساب عرب وحساب كورد طلع عددهم 52 نائب وين الـ 13”.وأضاف […]

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ولولا الوعكات الصحية لاكتمل النصاب! أولاً على ايرث نيوز.

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