بين الصراع الحزبي والخلل الدستوري.. مشرق عباس يخاطب بشأن المستقلين

2022/03/26 | 21:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفروض أن تحظى (الشخصيات المستقلة) بتفهم اجتماعي وسياسي.

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