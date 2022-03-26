ممثلين للجنوب ام ممثلين للإقليم ؟

2022/03/26 | 21:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

تعلمنا من التجارب السابقة ان معظم

ممثلي الجنوب هم يمثلون أنفسهم وجيوبهم

ولا يهمهم الجنوب ولا المناطق التي أتوا

منهم وان ممثلي الإقليم هم من اشد وأشرس

الناس في الدفاع عن حقوق الإ

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