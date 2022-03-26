من ألمانيا إلى كرواتيا.. الملحق بوابة التألق في كأس العالم

2022/03/26 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا وأيرلندا تتقدمان بملف طلب استضافة يورو 2028 العواصم ـ وكالات: يترقب عشاق كرة القدم فترة التوقف الدولي الجارية، والتي ستشهد نهاية تصفيات كأس العالم في بعض القارات لتحديد هوية عدد آخر من الفرق المتأهلة إلى المونديال للحاق بـ15 منتخبا حجزت مقاعدها بالفعل في قطر.وتشهد القارة الأوروبية اليوم الملحق بعد نهاية التصفيات التقليدية، إلا أن ...

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