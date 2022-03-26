المنتخب الوطني يواجه الإمارات اليوم بطموح الفوز

2022/03/26 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبي يفتتح بطولة دبي الدولية بتعادل سلبي امام فيتنام ويلاقي السعودية السبت بغداد ـ الصباح الجديد: يلعب منتخبنا الوطني في الساعة 8 من مساء اليوم الخميس مباراته المهمة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 امام نظيره الإماراتي في ملعب الملك فهد الدولي في السعودية.وعقد أمس المؤتمرُ الفنيّ لمُباراةِ مُنتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي، وحضرَ ...

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