الجيش يتوج بطلا لأندية ومؤسسات العراق بألعاب القوى

2022/03/26 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد نجم الزبيدياختتمت مؤخرا بطولة اندية ومؤسسات العراق يألعاب القوى على ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية والتي اقامها الاتحاد المركزي للعبة بمشاركة (92 ) ناديا من محافظات العراق المختلفة .اشار الدكتور زيدون جواد ان هذه البطولة شهدت منافسة شديدة بين فرق اندية الجيش و الشرطة و الحشد الشعبي واضاف كذلك انها وبصراحه ...

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