2022/03/26 | 21:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، السبت، بان الحشد الشعبي قطع 10 منافذ شر في ديالى.وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الحشد الشعبي ينتشر في 35-40% من مناطق عدة وهي الاكثر تعقيدا من ناحية التضاريس بينها حمرين وامام ويس وشمال المقدادية وشروين والعظيم لافتا الى ان وجود الحشد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الفتح: الحشد الشعبي قطع 10 منافذ شر داعشية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الفتح: الحشد الشعبي قطع 10 منافذ شر داعشية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).