تحالف العامري يعلن جولة حوارات مكثفة لإنجاح جلسة انتخاب الرئيس

2022/03/26 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، أن الأيام المقبلة ستشهد حوارات مكثفة بين القوى السياسية بهدف إيجاد حل للازمة السياسية.

وقال القيادي في التحالف، فاضل الفتلاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "بعد فشل مجلس النواب للمرة الثانية في انتخاب رئيس الجمهورية، بسبب خلافات بين القوى السياسية، الجميع ادرك الان انه لا حلول لهذه الازمة غير الحوار والتفاوض والجلوس على طاولة واحدة".

وبين أن "اليومين المقبلين سوف تشهد حوارات سياسية مكثفة بهدف إيجاد حل للازمة السياسية، بهدف نجاح جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد".

وأوضح أن "استمرار الوضع كما هو حالياً يعني فشل الجلسة للمرة الثالثة".

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