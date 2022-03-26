عرض الماسة “الصخرة” للبيع بدبي.. الأكبر بتاريخ المزادات وتوقعات ببيعها بـ30 مليون دولار

2022/03/26 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

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عرضت "دار كريستيز" للمزادات في دبي، الجمعة 25 مارس/آذار 2022، على الجمهور للمرة الأولى ماسة بيضاء وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ المزادات، قبل طرحها للبيع في مايو بسعر يتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار.وأشارت "كريستيز"، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن الماسة المسماة "الصخرة" هي قطعة ضخمة على شكل إجاصة بزنة 228.31 قيراط تم استخراجها وصقلها في جنوب إفريقيا قبل أكثر من 20 عاماً.

وبعد عرضها لأول مرة أمام الجمهور في دبي، ستنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف، حيث ستطرح للبيع في مزاد تنظمه دار كريستيز في 11 مايو/أيار المقبل.رئيس القسم العالمي للمجوهرات في دار "كريستيز" راهول كاداكيا قال في تصريح لوكالة فرانس برس: "لطالما كان الشرق الأوسط يقدّر بشدة المجوهرات والأحجار الكريمة المهمة"، وأضاف: "اعتقدنا أنه سيكون من الجيد لنا الكشف للمرة الأولى عن هذه الماسة في منطقة تضم الكثير من هواة جمع الأحجار الكريمة المهمة".

وصرَّح رئيس قسم المبيعات الخاصة العالمية للمجوهرات في دار "كريستيز" جوليان بروني بأن هذه القطعة هي "أكبر ماسة بيضاء تطرح للبيع في تاريخ المزادات"، متوقعاً أن تحصد "على الأرجح 30 مليون دولار".أضاف: "شهدنا طلباً كبيراً في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية..



لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج سوقاً رئيسياً للقطع الفريدة"، وبحسب "كريستيز" فإن الرقم القياسي السابق لأكبر ماسة بيضاء كان لقطعة بزنة 163.41 قيراط بيعت في نوفمبر 2017 مقابل 33.7 مليون دولار.وفي وقت سابق من هذا العام، باعت دار "سوذبيز" للمزادات في لندن أكبر ماسة سوداء على الإطلاق تزن 555.55 قيراط في مقابل 4.3 مليون دولار.

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