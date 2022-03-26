مصرع شخص بحادث انقلاب “تك تك” بمنطقة الحسينية في بغداد

2022/03/26 | 21:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع شخص بحادث انقلاب “تك تك” في بغداد.واشار المصدر لوكالة ايرث نيوز، الى “وقوع حادث انقلاب (تك تك) ضمن منطقة الحسينية، ما اسفر عن مصرع صاحبه تولد ٢٠٠٠”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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