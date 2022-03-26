شاهد.. دخان كثيف وسماع دوي سلسلة انفجارات في لفيف غربي أوكرانيا

2022/03/26 | 21:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد دخان كثيف في لفيف حيث سمع فريق CNN سلسلة من 3 انفجارات قبل رؤية الدخان.احترقت منشأة صناعية في مدينة لفيف كانت تُستخدم لتخزين الوقود نتيجة الضربة الروسية، وفقًا لما ذكره رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي.

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