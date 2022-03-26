الاطاحة بمجرم خطير في البصرة

2022/03/26 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم السبت، عن الاطاحة بمجرم خطير في القرنة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "ضمن العمليات النوعية والمتميزة التي تقوم بها مديرية شرطة البصرة في ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون تمكنت مفارز مركز شرطة القرنة بالاشتراك مع مكافحة اجرام القرنة وقوة من قيادة عمليات البصرة اليوم 26 اذار 2022 من اعتقال متهم خطير".

وبينت أن "المجرم مطلوب قضائيًا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب و وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات لارتكابه جريمة قتل".

وأضافت أن "عملية الاعتقال تمت باشراف قائد شرطة محافظة البصرة اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد من خلال تنفيذ امر قبض قضائي في قضاء القرنة شمالي المحافظة".

وأوضحت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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