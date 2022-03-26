2022/03/26 | 21:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافقت وزارة الداخلية، اليوم السبت، على إفتتاح مركز للدفاع المدني في قضاء الفهود بذي قار.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



الداخلية توافق على إفتتاح مركز للدفاع المدني في قضاء الفهود بذي قار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الداخلية توافق على إفتتاح مركز للدفاع المدني في قضاء الفهود بذي قار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الداخلية توافق على إفتتاح مركز للدفاع المدني في قضاء الفهود بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).