بايدن عن بوتين: بحق الله .. لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة

2022/03/26 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة".

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