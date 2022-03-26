بعثة المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات تغادر إلى الامارات

2022/03/26 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغادر بعثة المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات صباح يوم غد الاحد الى مدينة الفجيرة الاماراتية للشروع بمعسكرها التدريبي الذي يقام تحضيراً للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.وتغلب المنتخب الوطني لكرة الصالات على نظيره اللبناني بنتيجة أربعة اهداف لهدفين في ثاني مبارياتهم الودية التي أقيمت في قاعة نادي السد الرياضي وسجل […]

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