القوة الجوية يستعيد مدافعه الغاني بعد زوال العارض الصحي

2022/03/26 | 22:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، عودة مدافعه الغاني ويلسون لصفوف الفريق الكروي الاول.وقال المنسق الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد لـ”ايرث نيوز” إن “المدافع الغاني ويلسون، وصل بغداد للالتحاق بصفوف فريق القوة الجوية بدوري أبطال اسيا وبطولة كأس العراق والمباريات المتبقية من الدوري الممتاز”.وبين أن “ويلسون تعافى تماماً بعد إصابته بفيروس […]

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