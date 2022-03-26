2022/03/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#امين_يونس ـ فشلَ تحالُف الصدر/ البارزاني / الحلبوسي وخنجر ، في جمع 220 نائباً في قاعة مجلس النواب ، من أجل إنتخاب رئيس الجمهورية ، اليوم .
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#امين_يونس ـ فشلَ تحالُف الصدر/ البارزاني / الحلبوسي وخنجر ، في جمع 220 نائباً في قاعة مجلس النواب ، من أجل إنتخاب رئيس الجمهورية ، اليوم .
ورغم كل الجهود المبذولة والإغراءات المقدَمة للعديد من النواب في الطرف الآخر ، فأن التحالُف أعلاه ، إستطاع بالكاد جمع 202 نائباً فقط .
ويا للمُفارَقة : فأن الباقي المطلوب من أجل إكمال النصاب هو 18 ..
وعدد مقاعد الإتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعَد ! .
والإتحاد الوطني بنوابه ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هنا وهناك - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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