من هنا وهناك - امين يونس

2022/03/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ فشلَ تحالُف الصدر/ البارزاني / الحلبوسي وخنجر ، في جمع 220 نائباً في قاعة مجلس النواب ، من أجل إنتخاب رئيس الجمهورية ، اليوم .



ورغم كل الجهود المبذولة والإغراءات المقدَمة للعديد من النواب في الطرف الآخر ، فأن التحالُف أعلاه ، إستطاع بالكاد جمع 202 نائباً فقط .



ويا للمُفارَقة : فأن الباقي المطلوب من أجل إكمال النصاب هو 18 ..



وعدد مقاعد الإتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعَد ! .



والإتحاد الوطني بنوابه ......





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