من هنا وهناك - امين يونس



من هنا وهناك - امين يونس
2022/03/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ فشلَ تحالُف الصدر/ البارزاني / الحلبوسي وخنجر ، في جمع 220 نائباً في قاعة مجلس النواب ، من أجل إنتخاب رئيس الجمهورية ، اليوم .

ورغم كل الجهود المبذولة والإغراءات المقدَمة للعديد من النواب في الطرف الآخر ، فأن التحالُف أعلاه ، إستطاع بالكاد جمع 202 نائباً فقط .

ويا للمُفارَقة : فأن الباقي المطلوب من أجل إكمال النصاب هو 18 ..

وعدد مقاعد الإتحاد الوطني الكردستاني 18 مقعَد ! .

والإتحاد الوطني بنوابه ......

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