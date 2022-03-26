2022/03/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في الصراعات ينتصر دائما من يقرأ خصمه بطريقة صحيحة، لذا فجوانب المعلومات والاستخبارات والتحليل العلمي المجرد من الهوى والميول (مهمة جدا) في الحروب، ويمكن اعتبار أن الدول الأكثر واقعية وحصولا على المعلومات الصحيحة هي صاحبة النصيب الأكبر في احتمالات الفوز، ومن هذا المُنطلق أرى أن المعركة التي تحدث الآن بأوكرانيا سوف تؤدي لخسارة الغرب وذلك لعشرة أسباب:أولا: الغرب يتعامل مع بوتين على أنه (هتلر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتمية انتصار روسيا على الغرب..عشرة أسباب - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حتمية انتصار روسيا على الغرب..عشرة أسباب - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).