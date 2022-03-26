يوميات دنماركية 200+94 - حكمة اقبال

2022/03/26 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- إعتذار وزير:أعرب وزير الصحة ماونوس هونيكا عن أسفه لأنه قد بالغ في إعطاء صورة غير واقعية عن مراكز الطوارئ في المستشفيات، ردا على أسئلة احد الصحفيين في الاسبوع الماضي عند اعلانه خطة إصلاح النظام الصحي، ومنها رفع عمر السماح بشراء المشروبات الكحولية من 16 الى 18 عاماً، حيث قال ان مراكز الطوارئ قد امتلأت بالشباب المرضى بسبب الكحول.



وأضاف الوزير في تصريح الإعتذار ان عدد الشباب الذين يدخلون الى ال ......





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