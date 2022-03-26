زيباري: الشعب سيعاني طويلا

2022/03/26 | 22:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشعب سيعاني من تشكيل الحكومة طويلا.

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