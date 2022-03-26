الشرطة الاتحادية تحرر مختطف وتلقي القبض على الخاطفين في بغداد

2022/03/26 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، تحريرها مختطف والقبض على الخاطفين جنوب غرب بغداد.وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته /المعلومة/، ان “قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة الاتحادية، وبالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين قاما بخطف شاب يبلغ من العمر 16 عام، […]

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