ملف الحرس الثوري يشكل عقبة أمام مفاوضات النووي الإيراني

2022/03/26 | 22:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تتوقف الآن على “ما قد يكون القضية الأكثر حساسية من الناحية السياسية في المفاوضات”، وهي “ما إذا كان سيتم إزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية”.وتثير هذه القضية معارضة حلفاء واشنطن مثل ...

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