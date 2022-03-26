2022/03/26 | 22:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال افتتاحه لمنظومة ادارة الصوامع بغداد ـ الصباح الجديد: اكد وزير التجارة “الدكتور علاء الجبوري ان تنفيد برنامج منظومة قوت لادارة الصوامع في شركة الحبوب ياتي ضمن خطط الوزارة للتحول الالكتروني الشامل لشركات ودوائر الوزارة وجزء من استراتيجيات الحفاظ على المال العام وتبسيط الاجراءات بانسيابية عالية وايقاف الهدر ومحاربة الفساد المالي والاداري .وقالت الوزارة “في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة: تنفيذ مشروع قوت يعد جزءا من خططنا للتحول الالكتروني الشامل) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة: تنفيذ مشروع قوت يعد جزءا من خططنا للتحول الالكتروني الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).