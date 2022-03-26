2022/03/26 | 22:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القارة العجوز رفضت ابرامها على مدى 30 سنة واليوم هي في اسوء احوالها كتب المحرر الاقتصادي وضعت الحرب الروسية الأوكرانية، والضغوط الأميركية، وحوادث طبيعية، وقرارات اقتصادية، أوروبا بكل دولها بين مطرقة وسندان الحداد، ونعني هنا بالحداد، دول الخليج العربي باعتبارها منتجة للنفط الذي ربما باتت تحاجه أوروبا اكثر من حاجة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفرصة باتت متاحة لدول الخليج المنتجة للنفط في ابرام اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفرصة باتت متاحة لدول الخليج المنتجة للنفط في ابرام اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).