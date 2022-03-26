مصرع خمسة أطفال في الضفة الغربية بسبب حريق طال منزلهم

2022/03/26 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت، أن خمسة أطفال فلسطينيين قضوا في حريق اندلع في منزلهم قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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