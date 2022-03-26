2022/03/26 | 22:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشرت صورة لشاب مصري واقفا أمام برج إيفل بجانب “تك تك”، وأثارت جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبرها البعض “فوتشوب”.وكشف الشاب المصري أحمد مسعود صاحب صورة الـ”تك تك أمام برج إيفل”، حقيقة هذه الصورة، قائلا في تصريحات صحفية، إنه وبحكم عمله كمدير مشتريات لإحدى شركات الورق، سافر للعديد من دول العالم منها […]

ظهرت المقالة “تك تك” مصري بجوار برج إيفل بفرنسا..



ما الحقيقة أولاً على ايرث نيوز.

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