2022/03/26 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قائد الشرطة الاتحادية يوجه بمعاقبة منتسب رمى عيارات نارية على منزل ببغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:30

واع/

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