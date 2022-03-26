لهذا السبب.. قائد الشرطة الاتحادية يعاقب منتسب ويودعه التوقيف

2022/03/26 | 22:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاكيد رسمي توضيح… قائد قوات الشرطة الاتحادية يوجه بمعاقبة المنتسب الذي اقدم على رمي عيارات نارية على منزل احد المواطنين صاحب محل بيع مواد انشائية إثر خلاف شخصي بينهما في شرق العاصمة بغداد =============== وجه السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق “صالح ناصر العامري” بإيداع منتسب التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه بعد أن ظهر في […]

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قائد الشرطة الاتحادية يعاقب منتسب ويودعه التوقيف أولاً على ايرث نيوز.

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