نائب مستقل: لن أصوت لمرشحٍ “انفصالي” سارق لنفط البصرة وقوت أهلها

2022/03/26 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن النائب المستقل علاء الحيدري، اليوم السبت، رفضه التصويت لمرشح تحالف “إنقاذ الوطن” لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، واصفا إياه بـ”الانفصالي والسارق”.وقال الحيدري في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز “كنت ولازلت مجاهداً حشدياً، مستقلاً في فكري وقناعاتي، مستقلاً في سياستي وإنتمائي”.وأضاف “لا يمكن لي أن أرفع يدي للتصويت على مرشحٍ لا […]

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